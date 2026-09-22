Çorum Kargı\'da İlköğretim Haftası Atatürk Anıtı\'nda çelenk töreniyle başladı

Çorum Kargı'da İlköğretim Haftası Atatürk Anıtı'nda çelenk töreniyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Kargı'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sona erdi.
Çorum'un Kargı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker ve öğretmenler tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.
Törene Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Can Uluyol, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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