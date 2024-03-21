Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda Yangın: 3 İnfaz Koruma Memuru ve 9 Mahkum Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da hükümlü yatağını ateşe verdi, 9 mahkum ve 3 infaz koruma memuru dumandan etkilendi

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkumun bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Dumandan etkilenenler arasında 3 infaz koruma memuru da bulunuyor. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.