Çorum Ortaköy'de Geleneksel Yağmur Duası ve Şükür Etkinliği - Son Dakika
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Çorum Ortaköy'de Geleneksel Yağmur Duası ve Şükür Etkinliği

Çorum Ortaköy\'de Geleneksel Yağmur Duası ve Şükür Etkinliği

Çorum'un Ortaköy ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur duası ve şükür etkinliğinde vatandaşlara yemek ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Sadık Saran'ın çiftçiler için yaptığı dua ile bereketli kazançlar diledi. Etkinlikte, binlerce kişilik yemek vatandaşlara dev kazanlardan ikram edildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri de etkinliğe katıldı.

03.05.2024 16:21
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur duası ve şükür etkinliğinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

Geleneksel etkinlik kapsamında vatandaşlar, cuma namazı çıkışı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada İlçe Müftüsü Sadık Saran, çiftçilerin bol ve bereketli kazanç elde etmesi için dua etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşların ve esnafın katkısıyla hazırlanan binlerce kişilik yemek, dev kazanlardan vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Belediye Başkanı Taner İspir, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Amiri Fatih Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Ortaköy'de Geleneksel Yağmur Duası ve Şükür Etkinliği - Son Dakika

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