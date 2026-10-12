Çorum Saat Kulesi meme kanseri farkındalığı için pembe ışıkla aydınlatıldı - Son Dakika
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Çorum Saat Kulesi meme kanseri farkındalığı için pembe ışıkla aydınlatıldı

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Çorum Saat Kulesi meme kanseri farkındalığı için pembe ışıkla aydınlatıldı
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Çorum Saat Kulesi, Hitit Üniversitesi Meme Sağlığı Merkezi koordinasyonundaki Pembe Çorum 2026 Projesi kapsamında meme kanseri farkındalığı için pembe ışıkla aydınlatıldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. İsmail Sezikli, ekim ayında daha fazla hastaya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Çorum'un tarihi simgelerinden Saat Kulesi, meme kanseri farkındalığına dikkati çekmek amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Pembe Çorum 2026 Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Proje Yürütücüsü ve Bilimsel Koordinatör Doç. Dr. İsmail Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayının meme kanseri farkındalığı açısından önem taşıdığını söyledi.

Şehirde farkındalığı artırmak amacıyla kapsamlı bir proje başlattıklarını belirten Sezikli, "Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalığı açısından önemli. Bu bağlamda şehrimize katkı sağlamak adına geniş kapsamlı bir proje başlattık. Bir ay içerisinde farklı merkezlerde farklı etkinliklerle daha fazla sayıda hastaya ulaşabilmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Saat Kulesi'nin tarihi simge niteliğine dikkati çeken Sezikli, "Tarihi bir simge açısından Saat Kulesi'nin önündeyiz. Tarihi bir simge aydınlatıldığı gibi meme kanserinin farkındalığını da aydınlatacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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