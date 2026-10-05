Çorum-Samsun kara yolunda devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum-Samsun kara yolunda devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Çorum-Samsun kara yolunda devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Çorum-Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ÇORUM'da otomobilin bir başka otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Ebru C. yönetimindeki 19 KE 059 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada sürücü Ebru C. ile beraberindeki E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ebru C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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