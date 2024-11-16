Çorum-Samsun Yolu Tır Kazasıyla Kapandı

Çorum'da tırın makaslaması sonucu Çorum- Samsun kara yolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 20-ES-868 yabancı plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu Elvan Çelebi Köprüsü yakınlarında makaslayarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun Samsun yönü ulaşıma kapandı, yolda araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının artından yeniden trafiğe açıldı.
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