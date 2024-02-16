Çorum Sungurlu'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum Sungurlu'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Çorum Sungurlu\'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.M. idaresindeki otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki H.M. itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16.02.2024 23:07  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.M. idaresindeki 06 CIS 133 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yol kenarındaki boş su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki H.M. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kanaldan yola çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Devlet Hastanesi, Jandarma, Sungurlu, İtfaiye, Ankara, Çorum, İtfaiye, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Sungurlu'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Sungurlu'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement