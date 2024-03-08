Çorum TOKİ Kuruçay Konutları'nda Vatandaşlar Mağdur

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sahiplerine teslim edilen Çorum TOKİ Kuruçay Konutları'ndaki eksiklerden dolayı vatandaşların mağdur olduğunu belirterek, "743 konutta bu bölgedeki konutların yüzde 70'inin ya kapısı ya evyesi veya mutfak dolabı yok. Suyu akmıyor, asansörü çalışmıyor. Biz bunun takipçisi olacağız. TOKİ Başkanı'na da sesleniyorum, lütfen buraya el atın, bu insanların mağduriyetini bir an önce giderin" dedi.
Yapımına 6 yıl önce başlanan 743 konutluk Çorum TOKİ Kuruçay Konutları'nın bugüne kadar sadece yüzde 10'u teslim edildi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da teslim edilen konutlardaki eksiklikler nedeniyle vatandaşların mağdur olduklarını söyledi. Hak sahibi Firdevs Tuncay'a 25 gün önce teslim edilen evin henüz tamamlanmayan mutfak dolaplarını, olmayan tezgahı gösterdi.
"SORUNLARIMIZI GİDERİN DAHA FAZLA BİZİ MAĞDUR ETMEYİN"
TOKİ mağduru Tuncay da 2018'de kuraya girdiğini ve o günden beri mağdur olduğunu söyleyerek "Şu an oturduğum ev kira, iki ev değiştirdim, ev sahiplerimle sürekli sorun yaşadım. Şu an üçüncü ev sahibim de 'çık' diyor. Artık evime geçmek istiyorum, evimin taksitlerini ödemek... Başkasının evinde oturmak istemiyorum. Yetkililerden rica ediyorum, sorunlarımızı giderin daha fazla bizi mağdur etmeyin" dedi.
"BURAYA EL ATIN, BU İNSANLARIN MAĞDURİYETİNİ BİR AN ÖNCE GİDERİN"
Tahtasız da Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a seslenerek "Lütfen vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Sizler bugün bu vaziyetteki eve nasıl taşınacaksınız? 743 konutta bu bölgedeki konutların yüzde 70'i bu vaziyette. ya kapısı ya evyesi veya mutfak dolabı yok. Suyu akmıyor, asansörü çalışmıyor. Biz bunun takipçisi olacağız. TOKİ Başkanı'na da sesleniyorum, lütfen buraya el atın, bu insanların mağduriyetini bir an önce giderin" çağrısı yaptı.
"OTOBÜS DURAĞININ YUKARI KADAR ÇIKMASINI İSTİYORUZ"
Tahtasız, daha sonra TOKİ konutlarının önündeki durakta bekleyen emeklilerle sohbet etti. Konutların eksikliklerinden bahseden Tahtasız, yurttaşların bu konuda yaşadığı sorunları sordu. Özellikle ulaşım sorunundan dert yanan ileri yaşlı yurttaşlar "Saatte bir geliyor buraya, şu durağın haline bak. Otobüs durağının yukarı kadar çıkmasını istiyoruz" dedi.
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