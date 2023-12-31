Çorum\'un İskilip ilçesinde kadınları istihdam etmek amacıyla tekstil atölyesi kuruluyor

Çorum'un İskilip Belediyesince ilçedeki kadınları istihdam etmek amacıyla tekstil atölyesi kuruluyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçedeki gençlik merkezinin bir kısmına kurulan tekstil atölyesinde inceleme yaptı.

Sülük, gençlik merkezi binasının Spor Toto Teşkilatınca ilçeye kazandırıldığını söyledi.

İnşa sürecinin tamamlandığını belirten Sülük, "Gençlik merkezi hem eğitim verecek hem de istihdam sağlayacak. Spor Toto teşkilatı sponsorluğunda ilçeye kazandırılan bina ilçede ikamet eden ev hanımlarına ve genç kızlara iş sahası oluşturacak şekilde değerlendirildi." dedi.

Binanın mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu dile getiren Sülük, "Burada kurulacak eğitim ve tekstil üretim atölyesinde ev hanımlarına meslek edindirerek ev ekonomisine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu sayede ilçemizi de kalkındıracağız. Atölyede pantolon, tişört, polar, mont, yelek, ikaz yeleği gibi iş elbiseleri üretilecek." diye konuştu.