Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'kıyafet kumbarası' uygulaması başlatılıyor

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde ihtiyaç fazlası kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla "kıyafet kumbarası" uygulamasının başlatılacağı bildirildi.

Sungrulu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ihtiyaç sahibi kıyafetlerin toplanması amacıyla Türk Kızılay ile "Kıyafet Kumbaraları Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında Sungurlu Belediyesi, ilçe merkezindeki bazı noktalara kıyafet kumbaraları yerleştirilecek.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız gönüllülük esasıyla her türlü kullanılabilir giysi, ayakkabı, çanta ve ev tekstil ürünlerini bağış kumbaralarına bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olacak." ifadelerine yer verildi.