Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Ünal B. yönetimindeki 35 HVT 49 plakalı otomobil, Aşağıfındıklı köyü yolunda seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü kendi imkanları ile yangını söndüremeyince 112'den yardım istedi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 14:45
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ünal B. yönetimindeki 35 HVT 49 plakalı otomobil, Aşağıfındıklı köyü yolunda seyir halinde iken yanmaya başladı.

Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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