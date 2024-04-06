Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dağlı, mesajında, AA'nın yurt içi ve dışındaki örgütlenmesini geliştirerek görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü tebrik eden Dağlı, şunları kaydetti:
"Milletimizin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele yıllarından bu yana halkımızı bilgilendirmekte, Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansı kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeden her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmuş, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletimizin güvenini ve saygınlığını kazanan Anadolu Ajansının, sürekli gelişme bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyor, Ajans'ın 104. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
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Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK), Vezirköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği iftar programına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, davetliler ve kulüp üyelerini ağırladı. Kulüp başkanı Bilal Altunay, katılımcılara teşekkür ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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