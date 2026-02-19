Coşkun'dan Ramazan Mesajı

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, bereket, dayanışma ve huzur ayı ramazana ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını dile getirdi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu vurgulayan Coşkun, "Paylaşmak, kibirden uzaklaşmak, 'ben değil, biz demek' bu ayın en güzel hediyelerindendir." ifadesini kullandı.

Tüm dünyada barış ve huzur temenni eden Coşkun, mesajında şunları kaydetti:

"Sadece ülkemizde değil, bölgemiz ve dünyamızda da barış ve huzur hakim olsun. İnsanlar inançları, dilleri ve renkleri için ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmasınlar. Umuyorum ki farklılıkların zenginliklerimiz olduğu bu ay da daha iyi anlaşılır. Bu duygu ve düşüncelerle başta saygıdeğer Sivaslı hemşehrilerim olmak üzere, tüm Türkiye'nin ve bütün Müslüman aleminin ramazan ayını kutluyor, ülkemizin huzuruna, bereketine ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum."