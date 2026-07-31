Costa'dan İspanya'ya Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Costa'dan İspanya'ya Destek Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya'nın yasa dışı göçle mücadelesine destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sebte'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

İspanya'nın bu ortak sorununun ele alınması ve hızlı geri dönüşlerin sağlanması amacıyla Fas'la yürüttüğü yakın işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Costa, "Mevcut yasa dışı göç durumu karşısında İspanya'yla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Costa, Sebte'de bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya ana karasına veya Schengen Bölgesi'nin geri kalanına serbest dolaşım hakkına sahip olmadığının altını çizdi.

İspanya'nın hızlandırılmış geri dönüşler de dahil olmak üzere kararlı müdahalesinin dış sınırları koruma, yasa dışı göçle mücadele etme ve insan kaçakçılığı yapan suç ağlarını çökertme konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu aktaran Costa, İspanyol makamlarıyla yakın temasının süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Costa'dan İspanya'ya Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
Ukraynalı turist, Ayasofya’ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı
Italiano’dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler Italiano'dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler
Eyüpsultan’da oto galeriye silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 20:03:07. #7.13#
SON DAKİKA: Costa'dan İspanya'ya Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.