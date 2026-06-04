Costa: Geçmişi aşarak geleceğe odaklanmalıyız - Son Dakika
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Costa: Geçmişi aşarak geleceğe odaklanmalıyız

04.06.2026 13:02
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AB Konseyi Başkanı Costa, Batı Balkanlar'da geçmiş yüklerden kurtulup geleceğe odaklanma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Batı Balkanlar'daki ülkelerin geçmişin yüklerini aşarak geleceğe odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Costa, Sırbistan'a düzenlediği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Küresel jeopolitik belirsizliğin ve ekonomik istikrarsızlığın arttığı bu dönemde, AB için genişlemenin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına işaret eden Costa, bunun Avrupa için jeostratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Costa, genişlemenin güven inşa edilmesine dayandığını da belirterek, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu bağlamda, Belgrad-Priştine Diyaloğu ve 2023 tarihli Ohrid Anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının kritik önem taşıdığına dikkati çeken Costa, AB'nin politikalarıyla ve değerleriyle, özellikle de ortak dış ve güvenlik politikasıyla uyum sağlanması gerektiğini söyledi.

Costa, aynı zamanda devam eden reformların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Katılım sürecinde ilerleme kaydedebilmek için bu reformlar gereklidir. Hukukun üstünlüğü alanındaki reformları hızlandırmayı sürdürmeniz konusunda sizi teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Üyelik sürecinde ilerleme hızının Sırbistan'ın kendi kararlılığına bağlı olduğunun altını çizen Costa, "Zaman çok değerlidir. AB'nin kapısı açık olmaya devam ediyor ancak kararlı adımlar atmak için fırsat penceresi şu anda açık." ifadelerini kullandı.

"Geçmişi geride bırakarak geleceğe odaklanmak gerek"

Costa, genişleme sürecinin kolay olmadığına, hem AB hem de özellikle aday ülkeler açısından oldukça talepkar ve zorlu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Katılım süreci liyakate dayalı bir süreçtir. Bu nedenle tüm ülkelerin farklı kriterleri yerine getirmesi gerekir. Reformların adım adım hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bazı reformlar zordur ve bu nedenle çözümler bulmaya çalışmamız gerekir. Bizim açımızdan genişleme, özellikle de Batı Balkanlar'ın genişlemesi, AB'nin yaptığı en önemli jeopolitik yatırımdır."

Batı Balkanlar'daki ülkeler arasındaki ilişkiler ve AB ile ilişkilerin iyi olması gerektiğinin altını çizen Costa, bölgedeki çatışmaların Avrupa'nın diğer bölgelerine kıyasla daha yakın tarihli olduğunu anımsattı.

Costa, diğer taraftan AB üyelik sürecinin fırsat teşkil ettiğini belirterek, "Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin tamamı arasında çok iyi ilişkiler kurulması büyük önem taşımaktadır. Geçmişi aşmak onu unutmak anlamına gelmez ancak onun yüklerinden kurtulup ilerleyebilmek anlamına gelir. Geçmişi geride bırakarak geleceğe odaklanmak gerekir." diye konuştu.

Sırbistan'dan AB üyelik sürecinde kararlılık açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ülkesinin AB üyelik sürecinde gereken reformları uygulamaya kararlı olduğunu vurgulayarak, fikir ve gelecek planlarını açık şekilde konuşabildikleri için Costa'ya teşekkür etti.

AB ile güçlü ekonomik bağları olduğunu dile getiren Vucic, "AB ile dış ticaret hacmimiz 58 milyar avroya ulaştı. Sırbistan'ın AB üyeliğine aday ülkeler için geçerli olan kurallarla uyum sağlamaya devam etmesi önemli." dedi.

Vucic, Sırbistan'ın yakın zamanda 2. ve 3. kümeleri açmak için gerekli koşulları sağlayacağı temennisinde bulunarak, ülkesinin son 5 yılda hiç fasıl grubu açmamasını Ukrayna'daki savaşa bağladı.

Yarın Karadağ'da düzenlenecek AB Zirvesi için katılımının güvenlik endişesi nedeniyle uygun bulunmaması yönündeki Sırbistan Güvenlik Ajansının tavsiyesini de değerlendiren Vucic, "Karadağ'a gidiyorum. Bizim için endişe oluşturan durumları da orada paylaşacağım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Balkanlar, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Costa: Geçmişi aşarak geleceğe odaklanmalıyız - Son Dakika

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