Cruz, Cumhuriyetçilerin yenilgisinde hayat pahalılığı ve İran savaşını işaret etti

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, partisinin aldığı sonuçları "mavi tsunami" olarak nitelendirerek, yenilginin başlıca nedenleri arasında hayat pahalılığını ve İran savaşını gösterdi.

Cruz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD'deki ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ara seçimlerin Cumhuriyetçiler açısından tarihi bir yenilgi olduğuna işaret eden Cruz, "2026 sadece mavi bir dalga değildi, tam bir mavi tsunamiydi. Tam bir hezimet oldu." ifadelerini kullandı.

Cruz, Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybettiğini belirterek, seçim sonucunun eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifasına yol açan Watergate skandalı düzeyinde bir reddediliş olduğunu vurguladı.

Partisinin Kansas, Iowa, Güney Carolina ve Kuzey Carolina gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de yenilgi yaşadığını kaydeden Cruz, "Teksas maviye boyandı. Bunu söylemek hiç de kolay değil. Ama Teksas, en azından bugün, maviye boyandı. Bugün burada otururken, Teksas'ta kalan eyalet çapında seçilmiş tek Cumhuriyetçi benim. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim." değerlendirmesinde bulundu.

Cruz, Kansas'taki sandık çıkış anketlerine atıfta bulunarak seçmenlerin yüzde 30,6'sının hayat pahalılığı, enerji ve gıda fiyatlarını en önemli sorun olarak gördüğünü aktardı.

Ayrıca seçmenlerin yüzde 18,5'inin yolsuzluktan, yüzde 10,1'inin ise İran savaşının maliyetinden rahatsızlık duyduğunu kaydeden Cruz, ankete katılanların yüzde 7,9'unun "adayların berbat olduğunu" düşündüğünü belirtti.

Cruz, Cumhuriyetçilerin işçiler, gençler, kırsal kesim ve Hispanik seçmenler arasında destek kaybettiğini ifade ederek, bundan sonra Demokratlar makul olmaya istekli olduklarında onlarla çalışacağını ve seçmenlere doğrudan fayda sağlayan politikaların arkasında duracağını söyledi.