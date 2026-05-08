CSO'da 9 Mayıs Kutlaması

08.05.2026 20:46
Ankara'da CSO, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde konser ve resepsiyon düzenledi. Bakan Bozay ve Orav konuştu.

CSO Ada Ankara'da 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle resepsiyon ve konser düzenlendi.

CSO'daki etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav, yabancı misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Bozay buradaki konuşmasında, etkinlikle ilgili bilgiler vererek müziğin doğrudan insan kalbi ve zihnine hitap ettiğini söyledi.

Müziğin anlayış, empati ve bağ kurma ruhunun somut bir yansıması olduğunu aktaran Bozay, Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği ruhuna değindi.

Orav da Türkiye'nin NATO üyesi ve AB adayı olduğunu hatırlatarak Ankara'nın Birlik için partner olduğunu belirtti.

Türkiye'yi bir köprü olarak nitelendiren Orav, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na işaret etti.

Orav, Türkiye'nin arabuluculuk ve liderlik yaptığına dikkati çekerek, AB ile Türkiye'nin güvenlik ve refah konusundaki ortaklıklarını teyit etti.

Resepsiyonun ardından konser verildi.

Kaynak: AA

