CSO\'dan 19 Mayıs Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluştu.
DenizBank'ın desteklediği konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi.
Şef Orhun Orhan yönetiminde gerçekleşen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Genç Yetenekler Özel Konseri"nde orkestraya, kemanda Deniz Yakın, kornoda Roni Doğan eşlik etti.
Şef Çiğdem Aytepe yönetimindeki TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu ile şef Canan Temel yönetimindeki Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da etkinlikte sahne aldı.???????
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