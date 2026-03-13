CSO, genç besteci Cem Esen\'in "Çanakkale Senfonik Şiiri"nin dünya prömiyerini yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), ödüllü genç besteci Cem Esen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi için bestelediği "Çanakkale Senfonik Şiiri"nin dünya prömiyerini yaptı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri"nde eserin ilk seslendirilişi gerçekleştirildi.

Şef Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun CSO'ya eşlik ettiği konserin ilk bölümünde Giya Kançeli'nin viyola, koro ve orkestra için yazdığı "Styx" adlı eser seslendirildi.

Eserin solistliğini viyola sanatçısı Atilla Aldemir üstlendi. Programda ayrıca Sergey Rahmaninov'un "Ölüler Adası" adlı eseri icra edildi.

Konserin finalinde Cem Esen imzalı "Çanakkale Senfonik Şiiri" seslendirildi. Yaklaşık 20 dakika süren eser "Sis", "Conkbayırı", "Gece" ve "Sessiz Zafer" başlıklı aralıksız dört bölümden oluştu.

Eser, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda büyük bedellerin ödendiği bir mücadele olduğunu müzikal anlatımla ele alıyor.