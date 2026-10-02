CSO kuruluşunun 200. yıl sezonunu Ankara\'da Özbek piyanistin solistliğiyle açtı

CSO kuruluşunun 200. yıl sezonunu Ankara'da Özbek piyanistin solistliğiyle açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CSO, 2026-2027 sanat sezonunu kuruluşunun 200. yılına özel konserle CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da açtı. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde Özbek piyanist Behzod Abduraimov solist olarak Rahmaninov'un 3 No'lu Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 2026-2027 sanat sezonuna, kuruluşunun 200. yılına özel konserle başladı.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, orkestrayı şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.
Özbek piyanist Behzod Abduraimov'un solistliğinde Sergey Rahmaninov'un senfonik tınıları barındıran "3 No'lu Piyano Konçertosu" müzikseverlerle buluştu.
Konçertonun ardından orkestra, Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu"nu ve Manuel de Falla'nın "Üç Köşeli Şapka Bale Süiti"ni dinleyicilerin beğenisine sundu.
Konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
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