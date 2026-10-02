CSO kuruluşunun 200. yıl sezonunu Ankara\'da Özbek piyanistin solistliğiyle açtı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 2026-2027 sanat sezonuna, kuruluşunun 200. yılına özel konserle başladı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, orkestrayı şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Özbek piyanist Behzod Abduraimov'un solistliğinde Sergey Rahmaninov'un senfonik tınıları barındıran "3 No'lu Piyano Konçertosu" müzikseverlerle buluştu.

Konçertonun ardından orkestra, Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu"nu ve Manuel de Falla'nın "Üç Köşeli Şapka Bale Süiti"ni dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.