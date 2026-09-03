CTP, Filo Jet faciasının araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kurulmasını istedi

(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne Limanı açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasının nedenleri, izin ve denetim süreçleri ile olası idari ihmallerin araştırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi sundu.

CTP'den yapılan açıklamada, Meclis İçtüzüğü'nün 113'üncü maddesi uyarınca sunulan önergeyle olayın idari, hukuki ve teknik yönlerinin incelenmesi için Meclis Araştırma Komitesi kurulmasının talep edildiği belirtildi.

Önergenin gerekçesinde, faciaların tekrarlanmaması ve idari ihmallerin ortaya çıkarılması için yapılması gerekenler şu ifadelerle aktarıldı:

"30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı'ndan Taşucu'na sefer yapmak üzere hareket eden FİLO JET isimli yolcu gemisi, Girne açıklarında su alarak alabora olmuş ve yaşanan facia sonucunda can kayıpları meydana gelmiştir. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye aktarılan bilgiler ile kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar; geminin teknik durumu ve sefere uygunluğunun yanı sıra, sefere çıkışına ilişkin izin ve denetim süreçlerinin, kaptan ve mürettebatın yeterliliklerinin ve bu alanlardaki kamusal denetim mekanizmalarının da kapsamlı biçimde araştırılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, geminin kaza tarihinde sefere çıkmaya teknik ve hukuki olarak uygun olup olmadığının, gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılıp yapılmadığının ve sefere çıkışına hangi makamlar tarafından, hangi inceleme ve değerlendirmeler sonucunda izin verildiğinin araştırılması gerekmektedir. Gemi kaptanının bu gemiyi sevk ve idare etmek ve söz konusu seferi gerçekleştirmek için gerekli ve geçerli ehliyet ve yeterliliğe sahip olup olmadığının, buna ilişkin belgelerin hangi usulle kabul edildiğinin ve ilgili makamlarca gerekli kontrollerin yapılıp yapılmadığının da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

"MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Yaşanan facia, Girne Limanı'ndaki idari işleyiş ile deniz taşımacılığına ilişkin kamusal denetim sisteminin de ivedilikle incelenmesini gerekli kılmıştır. Gemilerin sefere uygunluğunu denetlemekle görevli kurul, makam ve mekanizmaların mevzuata uygun biçimde oluşturulup oluşturulmadığının ve etkin olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının, gerekli teknik ve uzman personelin bulunup bulunmadığının, limandan çıkış öncesi kontrol ve denetimlerin fiilen nasıl yürütüldüğünün ve ilgili kamu makamlarının görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirip getirmediğinin araştırılması önem taşımaktadır.

Meclis Araştırmasının amacı, devam eden adli soruşturmaya müdahale etmek veya cezai sorumluluk belirlemek değildir. Amaç, facianın meydana gelmesine ilişkin idari süreçleri bütünlüklü biçimde incelemek, varsa idari ve kurumsal ihmal ve sorumlulukları ortaya çıkarmak, mevcut mevzuat ve denetim sistemindeki eksiklikleri belirlemek ve benzer faciaların tekrar yaşanmaması için alınması gereken yasal, idari ve kurumsal önlemleri saptamaktır. Bu nedenlerle, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi bünyesinde bir Meclis Araştırma Komitesi kurulması gerekli görülmektedir."