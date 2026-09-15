CTP lideri İncirli, 10 maddelik Denizcilik Politikaları'nı duyurdu - Son Dakika
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CTP lideri İncirli, 10 maddelik Denizcilik Politikaları'nı duyurdu

CTP lideri İncirli, 10 maddelik Denizcilik Politikaları\'nı duyurdu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin 10 başlıktan oluşan Denizcilik Politikaları'nı açıkladı. İncirli, Denizcilik Dairesi kurulacağını, liman otoritesi ile denizcilik işlerinin ayrılacağını ve gemi ile denetim kayıtlarının dijital ortamda kamuoyuna açılacağını belirtti.

(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin 10 başlıktan oluşan Denizcilik Politikaları'nı açıkladı. İncirli, Denizcilik Dairesi kurulacağını, liman otoritesi ile denizcilik işlerinin ayrılacağını ve gemi ile denetim kayıtlarının dijital ortamda kamuoyuna açılacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP'nin 10 başlıktan oluşan Denizcilik Politikaları'nı kamuoyuyla paylaştı.

İncirli, denizcilik alanındaki idari yapının yeniden düzenleneceğini belirterek Denizcilik Dairesi kurulacağını, liman otoritesi ile denizcilik işlerinin birbirinden ayrılacağını söyledi.

Gemi ve denetim kayıtlarının dijital ortamda kamuoyuna açık hale getirileceğini ifade eden İncirli, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İncirli, "Denetimsizliğe, kuralsızlığa ve ihmale hiçbir koşulda göz yummayacağız. İhmalin karşısına denetimi, riskin karşısına önlemi koyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Güncel, Ctp, Son Dakika

Son Dakika Güncel CTP lideri İncirli, 10 maddelik Denizcilik Politikaları'nı duyurdu - Son Dakika

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