ÇÜ Roket Takımı, TEKNOFEST'te 3 kategoride birinci olmayı hedefliyor

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1,5 Adana Roket Takımı, ekimde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te 3 kategoride birinci olmayı hedefliyor.

Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri tarafından roket alanında AR-GE oluşturup öğrencilerin eğitiminin yanı sıra deneyimlerini geliştirmek ve uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirebilmek adına 2019 yılında "1,5 Adana Roket Takımı" kuruldu.

Her yıl katıldıkları TEKNOFEST'in de katkısıyla zamanla tecrübelerini artıran öğrenciler, üniversite seviyesinde düzenlenen "orta irtifa", "yüksek irtifa" ve "zorlu görev" yarışmalarında boy gösterebilmek adına zamanla takım sayısını artırdı.

Takım, 2021'de düzenlenen TEKNOFEST'te, "yüksek irtifa" kategorisinde birincilik elde etti.

1,5 Adana Roket Takımı, bu yıl ekimde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te roket alanında iki "orta irtifa" ile "yüksek irtifa" ve "zorlu görev" kategorilerinde 4 takımla yarışacak.

Hazırlıklarını sürdüren 4 takım, yarışacağı 3 kategoriden de derece almayı hedefliyor.

"Birincilik almaları büyük bir sürpriz olmayacak"

Takımlar koordinatörü ÇÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, AA muhabirine, öğrencilerine iyi bir deneyim kazandırmak için çalıştıklarını, roket takımından önce de yine gelişecek teknoloji projeksiyonu ışığında 10 yıl önce elektrikli araç takımı kurduklarını söyledi.

Roket takımının kurulduğundan beri TEKNOFEST'teki yarışmalara katıldığını, zamanla takım sayılarını artırdıklarını anlatan Akıllı, "TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da düzenlenecek olması bizim açımızdan son derece büyük bir motivasyon oluşturuyor. Gençlerin kendi evinde, ev sahibi olarak ödül almaları, birincilik almaları bizim için büyük bir sürpriz olmayacak." dedi.

Akıllı, yarışmada orta irtifa kategorisindeki roketin 3 bin metre, yüksek irtifa kategorisindekinin de 6 bin metre yüksekliğe çıkması gerektiğini belirtti.

Zorlu görev kategorisinde ise roketin iki motora sahip olduğunu, her motorun ateşlenip belirli bir irtifaya geldikten sonra ayrılmasının öngörüldüğünü dile getiren Akıllı, şöyle konuştu:

"Zorlu görev kategorisi, Türkiye haricinde bir tek ABD'deki Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) yapılıyor. Bu, lisans öğrencilerinin katılmış olduğu bir yarışma. Görevi başaran herhangi bir takım şu ana kadar olmadı. Bu kategoride son 2 yıldır bir roketimiz var. Eğer bizim takımımız atışı başarıyla gerçekleştirse dünyada bir ilk olmuş olacak."

Akıllı, mühendislik öğrencilerinin mesleklerinde her zaman AR-GE yapmalarının önemine değinmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda yine TEKNOFEST bünyesinde açılan roket motoru kategorisine de katıldıklarını ifade etti.

Bu alanda ilk aşamayı geçtiklerini belirten Akıllı, "Ama yarışma bu sene yapılmayacak. İki senelik bir hazırlık süreci var. Gelecek sene inşallah kendi yapmış olduğumuz yerli motorumuzla bu motor yarışmasına katılacağız." dedi.

"Tüm kategorilerde derece almayı hedefliyoruz"

Takım kıdemlisi Gökhan Teymeninoğlu, tüm kategorilerde katılacakları yarışmalara yoğun şekilde hazırlandıklarını, zorlu görev kategorisine özellikle çok emek verdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da düzenlenmesinden dolayı çok heyecanlı olduklarını anlatan Teymeninoğlu, "Burada en iyi şekilde takımımızı gösterebilmemiz için bu sene üç kategoride de 4 takım olarak yarışmaya katılım sağlayacağız. Kendimize bu konuda güveniyoruz. Üç kategoride de roketlerimizin üretimine başladık. Tüm kategorilerde derece almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Meryem Uştu da kendisini geliştirmek adına geçen sene takıma girdiğini söyledi.

Takımda tüm elektronik sistem dahil yazılım ve donanım kısmında görev yaptığını vurgulayan Uştu, "En son raporumuzu da teslim ettik. Atış gününe kadar her şeyi deniyor, test ediyoruz. Eksik ve hatalarımızı görüp düzeltiyoruz. Atış gününe en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2021'de şampiyonluğumuz vardı. Şu anda 4 takımız. Biz hepsinden de başarı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.