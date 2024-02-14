Çubuk Belediyesi Evsel Atıklardan Gübre Üretiyor - Son Dakika
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Çubuk Belediyesi Evsel Atıklardan Gübre Üretiyor

Çubuk Belediyesi Evsel Atıklardan Gübre Üretiyor

Çubuk Belediyesi, evsel atıklardan üretilen gübrelerle çiçek tohumlarının ekimini gerçekleştiriyor. Belediye, organik atıkları kompost ünitesi sayesinde doğaya kazandırarak çevre kirliliğini önlemeyi, ekonomiye katkı sağlamayı ve kent güzelleştirmeyi amaçlıyor. Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, seralarda yetiştirilen çiçeklerin park ve bahçeleri süsleyeceğini belirtti.

14.02.2024 13:41
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Çubuk Belediyesi tarafından evsel atıklardan oluşturulan gübrelerle yetiştirilecek çiçek tohumlarının ekimi yapıldı.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından seralarda park, bahçe ve orta refüjlerini süsleyecek rengarenk çiçeklerin yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediyenin kompost ünitesi sayesinde organik içerikli evsel atıkları yeniden doğaya kazandırıyor. Hazırlanan kompostlarla çiçek tohumlarının ekimini yapan ekipler, hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de üretilen çiçeklerle kent güzelleştirmeyi amaçlıyor.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, seralarda yetiştirilecek çiçeklerin park ve bahçeleri süsleyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla ekiplerimiz 65 bin çiçek tohumunun ekimini yaptı. 25 bin kadife, 20 bin petunya, 10 bin yıldız, 5 bin menekşe ve 5 bin cam güzeli çiçeği tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Bunları seralarımızda büyüyüp belirli bir seviyeye geldikten sonra ilçemizi güzelleştirmek için toprakla buluşturacağız. Evlerde düşünmeden attığımız organik atıkların şehrimizi süsleyen çok güzel çiçeklere dönüştüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Kaynak: AA

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