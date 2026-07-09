Çubuk Devlet Hastanesi Enerji Verimliliğinde Dönüşüm Geçiriyor - Son Dakika
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Çubuk Devlet Hastanesi Enerji Verimliliğinde Dönüşüm Geçiriyor

Çubuk Devlet Hastanesi Enerji Verimliliğinde Dönüşüm Geçiriyor
09.07.2026 23:28
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Hastane enerji verimliliği için ısı yalıtımı ve LED sistemleriyle modernleşiyor, tasarruf hedefleniyor.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde enerji verimliliğini sağlamak için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Hastanenin başhekimi Dr. Nevzat Kılınç, yaptığı açıklamada, hastanede kapsamlı enerji dönüşümünün tamamlandığını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hastanenin dış cephesinin ısı yalıtımlı hale getirildiğini, eski kazanların yenilenerek modern ısıtma sistemlerinin kurulduğunu anlatan Kılınç, soğutma altyapısının da baştan sona yenilendiğini kaydetti.

Hastanenin bütün bölümlerinde soğutma sisteminin aktif olarak çalıştığını vurgulayan Kılınç, "Aydınlatma sistemi de enerji tasarruflu LED armatürlerle yenilendi. Hem güneş enerji santralimiz hem de gerçekleştirdiğimiz yalıtım, ısıtma, soğutma ve LED aydınlatma çalışmaları sayesinde hastanemizde ciddi enerji tasarrufu sağlanacak. Böylece kamu harcamalarının azaltılması hedeflenirken çevreye de önemli katkı sunulacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Devlet Hastanesi Enerji Verimliliğinde Dönüşüm Geçiriyor - Son Dakika

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