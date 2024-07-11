Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda yemeği düzenlendi

Eskişehir vali yardımcılığına atanan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ev sahipliğinde Esenboğa'da düzenlenen veda yemeğinde daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Keleş, yaptığı konuşmada görev süresince ilçenin sorunlarını çözmeye çalıştığını ve vatandaş odaklı hizmet verdiğini belirtti. Belediye Başkanı Demirbaş ise Keleş'e teşekkür ederek, yeni görev yerinin Eskişehir Vali Yardımcılığı olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

11.07.2024 12:01
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Eskişehir vali yardımcılığına atanan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ev sahipliğinde Esenboğa'da düzenlenen veda yemeğinde daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Keleş, Çubuk'u ve ilçe sakinlerini çok sevdiğini söyledi.

Görevi süresince ilçenin sorunlarını çözmeye çalıştığını belirten Keleş, "Çubuk'ta görev yaptığım süre boyunca hakkaniyet, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmeleri için gayret gösterdik. Vatandaş odaklı kamu hizmeti sunmak amacıyla Çubuklu hemşerilerime etkin, süratli, tarafsız bir şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olduk." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da hizmetlerden dolayı Keleş'e teşekkür ederek, "Kaymakam bey beş senedir bize hem devlet tecrübesiyle hem olaylar karşısındaki dirayetli yaklaşımlarıyla hem ağabeylik rolüyle bize yol gösterdi. Bugün belki veda edeceğiz ama yeni görev yeri Eskişehir Vali Yardımcılığı olduğu için mutluyuz. Hem şahsım adına hem ilçemiz adına yapmış olduğunuz tüm hizmetlerden dolayı da size teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Belediye Başkanı Demirbaş tarafından Kaymakam Keleş'e plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

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