Çubuk'ta 50. Yıl Sanat Sergisi Açıldı

07.05.2026 20:23
Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen sergi, sanat severlerle buluştu.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "50. Yıl Sanat Sergisi" törenle açıldı.

Çubuk Belediyesi Fuaye Alanı'ndaki sergide, okul bünyesinde Çubuk Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan el emeği çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bakır, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin el emeği ve göz nuru eserlerinin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu kurumlarının eğitim faaliyetlerine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Bakır, belediyenin mekanlarını öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunmasının değerli olduğuna değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirbaş da ilçede eğitim, sanat ve kültür alanındaki çalışmaların artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, gençlerin her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Demirbaş, "Gençlerimizi hayata hazırlamak adına eğitimden sanata, spordan bilime kadar her alanda destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu tür etkinlikler ilçemizin kültürel hayatına önemli katkı sunuyor." dedi.

Eranıl, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nde akademik eğitimin yanında sanat ve sporun da önemli yer tuttuğunu belirterek, öğrencilerin çok yönlü yetişmesinin hedeflendiğini söyledi.

Eranıl, "Bugün burada sanat kanadını temsil eden eserleri birlikte ziyaret ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi'miz 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Emeği geçen öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergide, resim, el sanatları ve farklı sanat dallarına ait çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

