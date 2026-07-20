Çubuk’ta Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Çubuk’ta Arpa Hasadı Başladı

Çubuk’ta Arpa Hasadı Başladı
20.07.2026 09:43
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Başkan Demirbaş, arpa hasat sezonunu açarak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, arpa hasadına katıldı.

Gökçedere Mahallesi'nde düzenlenen hasada katılan Demirbaş ve beraberindekiler, üreticilerle bir araya gelerek, hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Hasat alanında açıklamada bulunan Demirbaş, ilçede hasat sezonunun başladığını belirterek, tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Tüm çiftçilerin ürünlerinin bereketli ve bol olmasını, kazasız belasız bir hasat dönemi geçirmelerini temenni eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Elde edilecek ürünlerin de ilçemize ve memleketimize hayırlar getirmesini, sofralarımıza bereket katmasını diliyoruz. İlçemizde yaklaşık 190 bin dekarlık alanda ekim yapıldı. Şu anda arpa hasadı başladı. İnşallah önümüzdeki hafta buğday hasadı da başlayacak. Bir taraftan Toprak Mahsulleri Ofisimiz de alımlara başladı. Yaklaşık bir haftadır arpa alımları devam ediyor, önümüzdeki hafta da buğday alımları başlayacak. Tüm üreticilerimize verdikleri emek ve alın teri için teşekkür ediyor, hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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