Çubuk'ta Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mahmut Yiğittekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Ülkü Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen neden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinden Mahmut Yiğittekin ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Yiğittekin, burada hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralı ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.