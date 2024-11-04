Çubuk\'ta Doğa Yürüyüşü Heyecanı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğa tutkunları hem spor yapıyor hem de ilçenin doğal güzelliklerini keşfediyor.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında 7'den 77'iye doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında bir araya gelen çeşitli yaşlardan 50 doğa tutkunu, ilçenin doğal güzelliklerini gezdi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü desteği ve Çubuk Doğa Yürüyüş Grubu lideri Selahattin Keser rehberliğinde iki haftada bir gerçekleştirilen etkinlikte ilçenin farklı bölgelerinde doğal güzellikleri keşfeden doğaseverler, son olarak Karagöl seyir terası ile Kışlacık Yaylasını keşfetmek için yürüdü.

Kışlacık Yaylası, Kışlacık Göleti, Işık Dağı Ormanlarında yürüyüş yapan grup, Karagöl Tabiat Parkını gezerek yaşadıkları şehrin doğal güzelliklerini fotoğrafladılar.

Keser, iki haftada bir belediyenin verdiği destekle organize olarak farklı rotalara doğa yürüyüşleri düzenlediklerini anlattı.

Bu haftaki yürüyüşlerinin 7'den 70'ye dede torun yürüyüşü olduğunu dile getiren Keser, "Şu anda Karagöz Seyir Terası'ndayız. Çubuk Belediyesi Spor Okulu öğrencileri de var bugün. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. En güzel etkinliklerden biri doğada yürümektir. Doğa çok güzel ve bu güzelliklerin de çocuklarımız tarafından görülmesini istiyoruz. Özellikle gençler ve çocuklar doğaya çıkın, doğada sağlık ve huzur var." diye konuştu.

Doğa yürüyüşüne katılanlardan Yağız Kaan Aşgit, "Burada ilçemizin güzelliklerini görüyoruz, doğal güzelliğini görüyoruz, temiz olduğunu görüyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Doğanın herkes tarafından fark edilmesi gerektiğini dile getiren Süleyman Ayyıldız da, "Doğa dostu, doğa aşığı bir kişiyim. Ağaçların, çevrenin korunmasına çok önem veriyorum. Bugün çocuklarla doğayı inceliyoruz, araştırıyoruz, gözlüyoruz doğayı. Biz de bu etkinliğe katıldığımız için çok sevinçliyiz." dedi.