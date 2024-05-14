Çubuk\'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliğince organize edilen programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Okul Müdürü Abdullah Bulut'un konuşma yaptığı program, rehber öğretmen Mehtap Aydos'un sunumu ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlik, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Çocukların yıl boyu yaptıkları çalışmaların sergilendiği program, yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.