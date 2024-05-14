Çubuk'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Çubuk\'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda öğrencilerin gösterileri ve yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

14.05.2024 15:35
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliğince organize edilen programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Okul Müdürü Abdullah Bulut'un konuşma yaptığı program, rehber öğretmen Mehtap Aydos'un sunumu ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlik, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Çocukların yıl boyu yaptıkları çalışmaların sergilendiği program, yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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