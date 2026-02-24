Çubuk'ta 'Gönül Sofrası' İftar Çadırı İlgiyi Üstüne Çekti - Son Dakika
Çubuk'ta 'Gönül Sofrası' İftar Çadırı İlgiyi Üstüne Çekti

Çubuk\'ta \'Gönül Sofrası\' İftar Çadırı İlgiyi Üstüne Çekti
24.02.2026 20:10
Çubuk'ta kurulan iftar çadırı, ramazan boyunca yüzlerce vatandaşı bir araya getiriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Gönül Sofrası" sloganıyla kurulan iftar çadırına, ramazan ayının ilk günlerinden itibaren vatandaşlardan yoğun katılım oluyor.

Çubuk Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda kurulan iftar çadırında her gün yüzlerce kişi bir araya gelerek orucunu açıyor. İftar saatine kısa süre kala alanda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlara et yemeği, pilav, çorba ve tatlıdan oluşan menü ikram ediliyor.

Belediye personeli tarafından belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlandığı belirtilen yemekler, iftar çadırında vatandaşlara sıcak olarak servis ediliyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da sık sık iftar çadırına gelerek vatandaşlarla orucunu açıyor, zaman zaman yemek dağıtımına katılarak vatandaşlara ikramda bulunuyor.

Öte yandan, iftar çadırına gelemeyen yaşlı, engelli ve hastalar için de günlük yaklaşık 300 kişilik yemek paketleri hazırlanıyor. Özenle hazırlanan yemekler, belediye personeli tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Bazı günlerde bu dağıtımlara Belediye Başkanı Demirbaş da katılıyor.

Çadırda ayrıca ilçe müftülüğü tarafından görevlendirilen din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor, ilahiler okunup dualar ediliyor.

İftar çadırının ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

