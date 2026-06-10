Çubuk'ta Kadın Futbol Takımı Büyüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Gençler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımında sporcu sayısı artıyor.

İlçede yaklaşık 6 yıl önce 6 sporcuyla çalışmalarına başlayan Çubuk Gençler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, şimdi 12-18 yaş arasındaki 43 sporcuya ulaştı.

İlçe Şehir Stadı'nda antrenmanlarını sürdüren sporcular, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi ile altyapı kategorilerinde mücadele ederek Çubuk'u başarıyla temsil ediyor.

Takım antrenörü Fatih Tengilimoğlu, kadın futboluna ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, takımın kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini söyledi.

Tengilimoğlu, "Takımımızı Kadınlar 3. Ligi'ne taşıdık. Şu anda altyapımız ve liglerde mücadele eden takımımızla birlikte toplam 43 sporcumuz bulunuyor." dedi.

Kadın futbolunun ilçede beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Tengilimoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sezon grubumuzda şampiyon olduk ve bir üst tura yükseldik. Bu yıl yeniden çalışmalarımıza başladık. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil aynı zamanda güçlü, özgüvenli ve ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmek. Özellikle küçük yaş gruplarındaki kız çocuklarımızı takımımıza bekliyoruz."

Sporculardan Zeynep Avcı ise futbola duyduğu ilgiyi geliştirmek için takıma katıldığını belirterek, "Buraya geldim ve çok mutlu oldum. Hem arkadaşlıklar edindim hem de kendimi geliştirdim." dedi.

Elif Nur Dede de futbola ailesinin desteğiyle başladığını anlatarak, "Babamla futbol oynuyordum. Dedem yeteneğimi fark edip beni buraya yönlendirdi. Futbolda her geçen gün geliştiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Beril Göksu ise futbola olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını dile getirdi.

Göksu, "Babam yeteneğimi geliştirmem için beni bu takıma yönlendirdi. Üç yıldır burada oynuyorum ve çok mutluyum." dedi.

Melis İpek de kendi isteğiyle futbola başladığını ve ailesinin desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.