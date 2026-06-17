Çubuk'ta Keman Orkestrası Coşkusu - Son Dakika
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Çubuk'ta Keman Orkestrası Coşkusu

Çubuk\'ta Keman Orkestrası Coşkusu
17.06.2026 18:40
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Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu'nun keman orkestrası, yıl sonu konserinde büyük beğeni topladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu Keman Orkestrası, yıl sonu konseri verdi.

Çubuk Belediyesi tarafından yeni hizmete açılan Angıt Gölü Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen 3. Geleneksel Açık Hava Konseri'nde, Orkestra Şefi Mustadin Şahinbaş yönetimindeki öğrenciler, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinden seçilen eserleri başarıyla seslendirdi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. Konserde öğrenciler tarafından çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, öğrencilerin sanatla buluşmasının önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz ve aileleri için unutulmaz bir anı olacak. Çocuklarımızı ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri emeğin karşılığını sahnede aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizleri ziyaret eden hocalarımız bu projeden bahsetmişlerdi. İlçemizin farklı mahallelerinden ve köylerinden gelen çocuklarımızı sanatla ve müzikle buluşturmayı hedefleyen bu çalışma hepimizi heyecanlandırdı. Bugün geldiğimiz noktada ortaya çıkan tablo bizleri gururlandırıyor."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da konserin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Süleyman Şah İlk ve Ortaokulumuzun gerçekleştirdiği bu çalışmaların diğer okullarımıza da örnek olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Selim Şahin, orkestranın 2021 yılında Çubuk Belediyesinin desteğiyle kurulduğunu belirterek, öğrencilerin bugüne kadar birçok etkinlikte sahne aldığını söyledi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın eğitime ve sanata verdiği destek sayesinde okul bünyesinde 24 kemanlık bir orkestranın oluşturulduğunu ifade eden Şahin, "O günden bu yana öğrencilerimiz birçok organizasyonda yer alarak önemli başarılara imza attı." dedi.

Program, öğrencilerin uzun süre alkışlanan performanslarının ardından sona erdi.

Konseri AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir ile çok sayıda davetli takip etti.

Kaynak: AA

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