Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde İbrahim M. yönetimindeki 41 ARS 183 plakalı minibüs ile Berat Efe A'nın kullandığı 06 DBH 369 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Berat Efe A, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Minibüs-Otomobil Kazası: Yaralı - Son Dakika
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