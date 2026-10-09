Çubuk’ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çubuk’ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara’nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, Çubuk - Şabanözü yolu Çankırı Bulvarı ile Şehit Mustafa Arslan Caddesi kesişimindeki kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.K'ye (10) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarına düşen çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince bilinci kapalı halde Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, kalp masajıyla yeniden kalp atışının sağlandığı öğrenildi.
Durumu ağır olan M.E.K, ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada boynundan yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ise bilinci açık şekilde Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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