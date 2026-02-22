Çubuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Çubuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çubuk\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
22.02.2026 23:39
Çubuk'ta düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, takip üzerine Elif G. ve Erdem G.'nin Atatürk Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satışını yaptığı belirlenen şüphelilerin evinde yapılan aramada, 70 gram metamfetamin, 24 gram eroin, 3 gram amfetamin, 28 gram tütüne emdirilmiş amfetamin, 42 sentetik ecza, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 pompalı av tüfeği, 3 cep telefonu, 3 sim kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 715 lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. serbest bırakılırken, Elif G. ve Erdem G. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

