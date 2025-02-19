Çubuk\'ta Yöresel Ürünler Pazarı İhaleye Çıktı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından yapılan "Çubuk Belediyesi Et ve Yöresel Ürünler Pazarı"ndaki 17 iş yeri ihaleyle kiraya verildi.

Çubuk Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde projelendirilerek yapılan Çubuk Belediyesi Et ve Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki 17 iş yeri için kira ihalesi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis ve Çok amaçlı Toplantı Salonu'nda beş yıllığına ihalesi yapılan dükkanlara talep beklenenden fazla olunca ihale çekişmeli geçti. Çok sayıda talebin olması nedeniyle muhammen bedel yüzde yüzün üzerinde artış olduğu gözlemlendi.

Yapılan ihalenin ardından konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, amaçlarının ilçenin yöresel ürünlerini aracısız tüketiciyle buluşturmak ve üreticiye katma değer oluşturmak olduğunu söyledi.

Pazara olan talebin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Demirbaş, "Tüm gayemiz, ilçemizin marka gereği artırmak." dedi.

Yapılan yerin daha önce samancı esnafı tarafından kullanıldığını ve büyük bir çevre kirliliği oluşturduğunu anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu alanı daha verimli hale getirilmesi için biz yöresel ürün pazarı olarak tasarladık ve hamdolsun burayı tamamladık. Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. Bizim 10 bin metrekarelik alan ve 17 dükkanın olduğu bu pazardaki amacımız, ilçemizin yöresel ürünlerinin pazarlanmasını, satışının yapılması ve vatandaşlarımızın gelip gönül rahatlığıyla, sağlıklı, güvenilir gıda maddelerine kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktır. Burada hem yöresel ürünlerimizin tanıtımını yapacağız hem de ilçemize daha fazla misafir çekeceğiz. Bundan sonrası buraları hem işletecek olan arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımızın bu hizmetlere, bu eserlere sahip çıkmamalarını istiyoruz. Tüm gayemiz, ilçemizin marka gereği artırmak, ticaret noktalarını artırmak. Bizim birçok değerimiz var, etinden turşusuna yüzlerce yöresel ürünümüz burada satılacak. İnşallah bu yerler yetmez, daha yeni yerler yaparız."