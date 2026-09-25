Çubuk turşusu üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı, 33 adreste tutanak tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk turşusu üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı, 33 adreste tutanak tutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çubuk turşusu üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı, 33 adreste tutanak tutuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın coğrafi işaretli Çubuk turşusunun üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimde 33 adres kontrol edildi. Üretim şartlarındaki eksiklik ve hijyen yetersizliği tespit edilen işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin giderilmesi için bir hafta süre verildi.

Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Çubuk turşusunun üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencilerinden oluşan ekip, ilçedeki turşu üretim ve satış yerlerini denetledi.

İlçede 33 farklı adreste gerçekleştirilen denetimde üretim şartlarında eksiklik bulunan ve hijyen koşullarına yeterince dikkat etmediği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. İşletmelere eksikliklerini gidermeleri için bir hafta süre verildi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Kürşat Mercan, Çubuk turşusunun coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu belirterek, üretimin belirlenen prosedürlere uygun yapılması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Denetimlerde özellikle üretim tesislerinin hijyen koşulları, ürünlerin pH değeri ve tuz oranının kontrol edildiğini aktaran Mercan, coğrafi işaret standartlarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Gıda mühendisi Feyza Yetimoğlu ise belediye, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün oluşturduğu komisyonla denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEkonomiAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:20:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk turşusu üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı, 33 adreste tutanak tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei