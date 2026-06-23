Cudivivor Yarışması Eruh'ta Başladı - Son Dakika
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Cudivivor Yarışması Eruh'ta Başladı

23.06.2026 15:31
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Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Cudivivor yarışmasında 10 katılımcı, 250 bin lira ödül için mücadele ediyor.

SİİRT'in Eruh ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik, bir yarışma programından esinlenerek hazırlanan 'Cudivivor' yarışması başladı. Yarışmaya katılan 10 kişi, hazırlanan parkurlarda yarışarak şampiyonluk ve 250 bin lira ödül için mücadele ediyor.

Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığı'nın destekleriyle Şırnak İyi Adamlar Eksilmesin Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçede özel gereksinimli bireylere yönelik 'Cudivivor' yarışması düzenlendi. Bir yarışma programından esinlenilerek düzenlenen yarışmaya katılanlar, hazırlanan parkurlarda yarışarak şampiyonluk ve 250 bin lira ödül için mücadele ediyor.

İKİ TAKIM KIYASIYA YARIŞTI

Yarışmanın ilk bölümünde Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinden yarışmaya katılan 10 özel gereksinimli birey, kırmızı ve mavi takım olarak iki gruba ayrıldı. İş makineleriyle hazırlanan parkurlarda yarışmacılar, zorlu etaplarda performanslarını sergiledi. Bir ay sürecek ve eleme sistemi ile devam edecek yarışmanın ilk bölümünde, parkuru başarıyla tamamlayan takım, çiğ köfte ödülünün sahibi oldu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR PROGRAM YAPILIYOR'

Programın sunuculuğunu ve yapımcılığını yapan Doğan Barış Kılınç, yarışmacılara başarılar dileyerek, "İlk defa böyle bir program yapılıyor. Cudivivor'da özel gereksinimli insanlar yarışıyor. Birinci olana 250 bin TL ödül verilecek. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. Projeye gönüllü destek veren Talat Akıl ise "Amacımız, fırsat verildiğinde özel bireylerin neleri başarabildiğini tüm Türkiye'ye göstermektir. Projemizi sunmadan önce Sayın Siirt Valimizin yanına gittik. Kendisi çok beğendi, Eruh Kaymakamlığı da destek verdi. Bize yardımcı oldular. Bizler de parkurlarımızı kurarak projemize başladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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