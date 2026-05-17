Çukurca'da Düğünden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurca'da Düğünden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çukurca\'da Düğünden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
17.05.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düğünden dönenlerin bulunduğu araç bariyerlere çarptı. 1 ölü, 3 yaralı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Çukurca ilçesindeki bir yakınının düğününden dönenlerin içinde bulunduğu Şervan Özdemir (32) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özdemir hayatını kaybederken, Mefar Demir, Ercan Demir ve Ümmet Özkan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mefar Demir, ilk müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi.

Şervan Özdemir'in cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından bugün Tekser Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'da Düğünden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
08:21
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo
"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 10:14:08. #7.13#
SON DAKİKA: Çukurca'da Düğünden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.