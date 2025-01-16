Çukurca'da O Ses Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Çukurca'da O Ses Yarışması Düzenlendi

Çukurca\'da O Ses Yarışması Düzenlendi

Çukurca'da düzenlenen 'O Ses Çukurca Yarışması' sınırların ötesinde sanatın gücünü vurguladı.

16.01.2025 10:48
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Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında "O Ses Çukurca Yarışması" düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen ses yarışmasına katılanlar "küçükler" ve "yetişkinler" kategorilerinde birinci olabilmek için şarkılar seslendirdi.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında ses yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Güzel bir yarışma olduğunu ifade eden Kumcu, şöyle konuştu:

"Sanata ve müziğe verdiğimiz değer için bir araya geldik. Bu yarışma, sınırların sadece fiziki bir çizgi olmadığını, sanatla ve müzikle tüm sınırların açılabileceğini bizlere bir kez daha gösterdi. Çukurca tarihi ve kültürel birikimiyle sadece bulunduğu coğrafyayı değil geleceği de aydınlatan bir ışık taşıyor. Her bir ses sadece bir melodi değil aynı zamanda bu güzel coğrafyanın hikayesini umutlarını ve hayallerini bizlere taşıyacaktır."

Yarışmada doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Mesrur Seven, hem söylediği şarkı hem de çaldığı enstrümanla katılımcılardan alkış aldı.

Dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona eren yarışmayı, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çukurca'da O Ses Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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