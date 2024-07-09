Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İlçenin Yol ve Park Bakımı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İlçenin Yol ve Park Bakımı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, ilçenin yol, temizlik ve park bahçelerin bakım sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kozay, asfalt çalışmalarına katılarak mesai arkadaşlarına destek verirken, parklarda da incelemelerde bulunuyor ve vatandaşlarla buluşuyor.

09.07.2024 12:29  Güncelleme: 13:13
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(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, ilçenin yol, temizlik ve park bahçelerin bakım sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, ilçe örgütü yöneticileri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol işleri ekiplerinin Beyazevler Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Emrah Kozay, 50 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarına soğuk içecek ikram edip, kepçeyle asfalt döktü, çalışmaları denetleyip ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle halkla buluştu.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına katılan Başkan Kozay, burada da ekip arkadaşlarıyla birlikte parkın çimlerini biçti. Sıcak havaya rağmen parkın bakımını titizlikle gerçekleştiren mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kozay, parkta incelemelerde de bulundu.

Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Beyhan İmge Parkı'na geçen Başkan Kozay, parktaki çalışmaları inceledi, su oyun parkında serinleyen çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Esnaf ve kahvehane ziyaretleri de yapan Kozay, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyip birim amirlerine verdiği talimatlarla sorunların çözülmesini sağlarken, mesai arkadaşlarına karpuz ikram etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İlçenin Yol ve Park Bakımı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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