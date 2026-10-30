Çukurova Belediye Meclisi'nde CHP, başkan vekilliğine Sıtkı Keskin'i aday gösterdi - Son Dakika
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Çukurova Belediye Meclisi'nde CHP, başkan vekilliğine Sıtkı Keskin'i aday gösterdi

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Çukurova Belediye Meclisi\'nde CHP, başkan vekilliğine Sıtkı Keskin\'i aday gösterdi
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Emrah Kozay'ın tutuklanmasının ardından Çukurova Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılıyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin başkan vekili adayının CHP Meclis Üyesi Sıtkı Keskin olduğunu açıkladı; Sarı, belediyenin kazanan partide kalması gerektiğini söyledi.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Ünal AYDIN

(ADANA) - Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasının ardından Cukurova Belediyesi Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılıyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin başkan vekili adayının CHP Meclis Üyesi Sıtkı Keskin olduğunu açıkladı. Sarı, "Prensip olarak bir belediye hangi parti tarafından kazanılmışsa o partinin belediyede kalması ve belediyenin bu şekilde yönetilmeye devam etmesi bizim isteğimizdir" dedi.

Adana Çukurova Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi gerçekleştiriliyor. Seçim öncesinde CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, Çukurova Belediyesi önünde açıklama yaptı.

CHP olarak seçim sürecini yönetmek üzere birkaç gündür Adana'da bulunduklarını ifade eden Sarı, çalışmalarını CHP Adana İl Başkanı ve Çukurova İlçe Başkanı'nın koordinasyonunda yürüttüklerini kaydetti. Sarı, CHP'nin 13 belediye meclis üyesi arasından başkan vekilliği sürecinde aday olmak isteyen isimlerin bulunduğunu belirterek, bu sürece talip olan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Sarı, şöyle devam etti:

"Öyle bir zamanda bu, bir yetki değil, aslında bir sorumluluk anlayışıydı. Bu arkadaşlarımızın hepsiyle karşılıklı değerlendirmeler yaptık. Bu değerlendirmeler neticesinde, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış belediyenin CHP'de kalması ilkesi çerçevesinde bir aday belirlemiş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'yle de istişare ederek adayımızı belirledik. Bizim adayımız Sıtkı Bey'dir. Kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır siyaset yapan meclis üyemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 meclis üyesi de bu arkadaşımızın arkasındadır ve kendisine oy vereceklerini ilan etmişlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu seçime kendi adayıyla girecektir. Diğer partiler de kendi adaylarını çıkarabilir, demokratik bir yarış olsun.

"NE YENİ PARTİ'YLE NE DE CUMHUR İTTİFAKI'YLA İTTİFAKLA SEÇİME GİRME KONUSUNDA BİR ÇERÇEVE OLUŞTURDUK"

Ancak prensip olarak bir belediye hangi parti tarafından kazanılmışsa, halk hangi partiye teveccüh göstermişse o partinin belediyede kalması ve belediyenin bu şekilde yönetilmeye devam etmesi bizim isteğimizdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerin iradesinin de bu yönde tecelli etmesini ve CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde kendi adayının burada meclis başkan vekili olarak seçilmesini umut ediyoruz. Bu konuyla ilgili de birkaç gündür ekstra çaba sarf ettik."

"Cumhur İttifakı'ndan destek gelip gelmeyeceğinin" sorusuna Sarı, "Bunu bilemem. Onlar da muhtemelen kendi adaylarını çıkaracaklar. Bildiğim kadarıyla burada 9 üyeleri var; 5 MHP, 4 AK Parti. Onlar da kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Bu, kendi takdirlerinde olan bir konu. Biz şu an itibarıyla ne YENİ Parti'yle ne de Cumhur İttifakı'yla herhangi bir ittifakla seçime girme konusunda bir çerçeve oluşturduk. Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMüslim SarıEmrah KozayÇukurovaPolitikaGüncelSon Dakika

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