Çukurovalı Minikler, İstiklal Marşı'nın Kabulünü Kutladı

(ADANA)- Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Semt Kreşi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü düzenlenen özel programla kutladı.

Çukurova Belediyesi'ne bağlı Yüzüncüyıl Semt Kreşi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladı. Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinlikte İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan öğrencilere madalya takdim edildi. Çukurova Belediyesi'nin kreşlerinde düzenlenen çalışmalarla çocuklara milli ve manevi değerlerin küçük yaşta kazandırılması hedefleniyor. Yüzüncüyıl Semt Kreşi'ndeki programda öğrencilerin hem İstiklal Marşı'nın anlamını öğrendiği hem de milli bilinci pekiştirdiği belirtildi.

"Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesini destekliyoruz"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, çocukların milli değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık ruhunu ve kararlılığını en güçlü şekilde ifade eden değerlerimizden biridir. Çocuklarımızın bu bilinci küçük yaşlarda kazanması bizim için son derece önemli. Çukurova Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızda düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın hem milli değerlerini tanıyan hem de bilinçli bireyler olarak yetişmesini destekliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bu bilinçle büyümesi en büyük temennimizdir" diye konuştu.