Çukurovalı Minikler, İstiklal Marşı'nın Kabulünü Kutladı

14.03.2026 12:25  Güncelleme: 13:12
Yüzüncüyıl Semt Kreşi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü düzenlenen özel programla kutladı. Öğrenciler, marşı ezbere okuyarak milli bilinci pekiştirdi.

(ADANA)- Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Semt Kreşi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü düzenlenen özel programla kutladı.

Çukurova Belediyesi'ne bağlı Yüzüncüyıl Semt Kreşi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladı. Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinlikte İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan öğrencilere madalya takdim edildi. Çukurova Belediyesi'nin kreşlerinde düzenlenen çalışmalarla çocuklara milli ve manevi değerlerin küçük yaşta kazandırılması hedefleniyor. Yüzüncüyıl Semt Kreşi'ndeki programda öğrencilerin hem İstiklal Marşı'nın anlamını öğrendiği hem de milli bilinci pekiştirdiği belirtildi.

"Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesini destekliyoruz"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, çocukların milli değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık ruhunu ve kararlılığını en güçlü şekilde ifade eden değerlerimizden biridir. Çocuklarımızın bu bilinci küçük yaşlarda kazanması bizim için son derece önemli. Çukurova Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızda düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın hem milli değerlerini tanıyan hem de bilinçli bireyler olarak yetişmesini destekliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bu bilinçle büyümesi en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
