Çukurova Belediyesi'nden İstihdama Katkı: 2. Kariyer Fuarı, İş Arayan Vatandaşlarla Firmaları Buluşturdu

(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Kariyer Fuarı, iş arayan vatandaşlar ile farklı sektörlerden çok sayıda firmayı aynı çatı altında buluşturdu. Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'da gün boyu devam eden etkinlikte, katılımcılar firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek kariyerlerine yön verme fırsatı yakaladı.

Çukurova Belediyesi tarafından 2. Kariyer Fuarı kapsamında kurulan stantlarda insan kaynakları temsilcileri doğrudan başvuru alırken, adaylar da kendilerini ifade ederek, işverenlerle yüz yüze iletişim kurma imkanı buldu. Organizasyonda yer alan çok sayıda firma, farklı sektörlerde sundukları iş imkanlarını katılımcılarla paylaşırken, fuar alanında kurulan iletişim ağı dikkati çekti.

İş arayan vatandaşlar, klasik başvuru süreçlerinin ötesine geçerek, firmalarla doğrudan temas kurma ve kendilerini anlatma fırsatı elde etti. Bu yönüyle Kariyer Fuarı, yalnızca bir iş bulma platformu olmanın ötesinde, iş dünyası ile vatandaşlar arasında güçlü ve kalıcı bağların kurulmasına da zemin hazırladı. Gün boyunca stantlarda yaşanan yoğunluk ve etkileşim, organizasyonun amacına ulaştığını ortaya koydu.

Kozay stantları gezdi, sahadaki ilgiyi yerinde takip etti

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, fuar alanını ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Firma temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kozay, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak katılımcılarla sohbet etti. Sahadaki yoğun katılım ve görüşmelerin verimliliği dikkati çekerken, Başkan Kozay'ın temasları fuar alanındaki etkileşimi daha da güçlendirdi.

Kozay, istihdam odaklı çalışmaların önemine işaret ederek, "Çukurova'da yaşayan her bir hemşehrimizin iş hayatına daha güçlü katılabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kariyer Fuarımızda gördüğümüz yoğun ilgi, doğru bir ihtiyaca karşılık verdiğimizi açıkça gösteriyor. Burada sadece iş başvuruları yapılmıyor; aynı zamanda insanlar kendilerini ifade ediyor, firmalar doğru adaylara ulaşma imkanı buluyor ve çok kıymetli bir iletişim zemini oluşuyor. Bizim amacımız, bu temasları kalıcı fırsatlara dönüştürmek. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve iş arayan tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları iş dünyasıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Çukurova'da istihdamı artıran, üretimi destekleyen ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan her adımın arkasında durmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.