Çukurova Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti

Çukurova Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için ücretsiz evde bakım ve sağlık hizmeti sunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

14.03.2025 11:20
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(ADANA)- Çukurova Belediyesi, ücretsiz evde bakım ve sağlık hizmetiyle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında oluyor. Belediye ve muhtarlıklara gelen talep üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tansiyon, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmeti sağlıyor.

Çukurova Belediyesi, vatandaşlarının her türlü ihtiyacına çözüm üretmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri ile Sağlık İşleri müdürlükleri ekipleri tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli, 65 yaş üstü, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde bakım ve sağlık hizmeti veriliyor. Belediyeye ve muhtarlıklara gelen talep üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tansiyon, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmeti; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kuaför, kişisel bakım ve temizlik gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde gerçekleştiriyor.

"Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, evde bakım hizmetinin önemine değinerek, "'Yalnız Değilsiniz Yanınızdayız' sloganı ile yola çıktık. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu bizim önemli. Gerek belediyemize gerekse muhtarlıklarımıza başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek sağlık ve temizlik hizmetini onlara ulaştırıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu hizmet hayatımızı kolaylaştırıyor"

Eşi Mustafa Gazi Telli'nin ileri derecede koah ve prostat hastası olması nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu ifade eden Zeliha Telli, Çukurova Belediyesi'nin verdiği evde sağlık hizmetinden memnun olduğunu belirtti. Telli, "Sağlık ekibi ve temizliğe gelen arkadaşlar hepsi güler yüzlü. Bu hizmet hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok memnunuz. Çukurova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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