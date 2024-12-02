Çukurova Belediyesi'nin Ücretsiz Saz Kursuna Yoğun İlgi - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nin Ücretsiz Saz Kursuna Yoğun İlgi

Çukurova Belediyesi\'nin Ücretsiz Saz Kursuna Yoğun İlgi

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz saz kursuna her yaştan vatandaş katılım gösteriyor. Belediye Başkanı Emrah Kozay, sanatla toplumun buluşmasını sağlamak için kursların devam ettiğini belirtti.

02.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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(ADANA)- Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz saz kursuna her yaştan vatandaş büyük ilgi gösteriyor. Belediye Başkanı Emrah Kozay, vatandaşların kurslara gösterdikleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kayıtlarımız devam ediyor, sanata ilgisi olan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Hem yaz hem kış döneminde vatandaşlara alternatif sosyal ve eğitici kurslar düzenleyen Çukurova Belediyesi'nin ücretsiz olarak açtığı sanat kursları yoğun ilgiyle devam ediyor. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde halk ozanı ve bağlama ustası Özgür Aktan tarafından verilen saz kursu eğitimlerine katılan Çukurovalılar, ilk kez bir enstrümanla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

"Sanata ilgisi olan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Sosyal Belediyecilik anlayışını yaz kış demeden devam ettirdiklerini söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, binlerce vatandaşın ücretsiz olan yaz ve kış kurslarına gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve Çukurovalıyı sanatla, sporla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Kozay, belediyenin birçok tesislerinde aerobik, zumba, pilates, yoga, dans, İngilizce, gitar gibi pek çok alanda her yaştan Çukurovalıya hitap eden kurslar açtıklarını belirterek, "Her kursumuz gibi saz kursumuz da halkımızdan yoğun ilgi görüyor. Türkü söyleyenden kötü insan çıkmaz, burada Çukurova Belediyesi olarak kalplere, ruhlara, tellere dokunuyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor, sanata ilgisi olan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nin Ücretsiz Saz Kursuna Yoğun İlgi - Son Dakika

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