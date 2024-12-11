Çukurova Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Çukurova Belediyesi, daha temiz bir çevre hedefiyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Emrah Kozay, her mahallede düzenli olarak detaylı temizlik yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar da bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti.

11.12.2024 13:16
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(ANKARA)- Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Çukurova hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Belirlenen program dahilinde her mahallede detaylı temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek Çukurova'nın genel temizliğini korumayı hedefliyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sokak aralarından parklara, oyun alanlarından kaldırımlara kadar tüm alanları temizleyen ekipler, moloz ve budama artıklarını da topluyor.

Belediye Evleri Mahallesi sakinleri, Çukurova Belediyesi'nin bu kapsamlı temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Emrah Kozay'a teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın temiz ve yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesi için çalışıyoruz"

Çukurova'nın adına yakışır, parlayan bir kent haline gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Başkan Kozay, "Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesi için çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle düzenli olarak bu tür çalışmalarımızı diğer mahallerimizde de sürdüreceğiz. Belirlenen program dahilinde her mahallede detaylı temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek Çukurova'nın genel temizliğini korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara da çevre temizliğine katkıda bulunmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Kozay, "Hep birlikte çalışarak Çukurova'yı parlatıp daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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