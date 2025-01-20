Çukurova\'da Aile İçi İletişim Semineri Düzenlendi

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(ADANA) - Adana'da Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde Tesisler Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi. Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'ndeki seminerde, aile içi iletişimde yaşanan temel sorunlar ve dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verildi.

Çukurova Belediyesi'nin Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. Seminerde psikolog Ecem Şahin, aile içi iletişimde yaşanan temel sorunlar, dikkat edilmesi gereken hususlar, aile kavramı, anne ve babanın aile içindeki rolü, evlilikte yaşanan problemlerin çözüm yolları, ebeveyn çocuk iletişimi, sevgi ve saygı gibi konularda bilgi verdi.

"Stresin hayatını ele geçirmesine izin vermemeli"

Psikolog Şahin, aile içinde iletişim hatalarını anlatarak, "İnsan, her şeyden önce kendisine dikkat etmeli. Stresin hayatını ele geçirmesine izin vermemeli" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın destekleriyle ilçede kadın ve aile kavramının ağırlığını her kesime anlatmaya çalıştıklarını belirten Ecem Şahin, "Bu konuda Çukurova Belediyesi olarak kadınlarımıza ücretsiz danışmanlık yapıyoruz" diye konuştu.

Katılımcılar, "Bizler için çok verimli bir seminer oldu. Emrah Kozay başkanımıza bizlere ve ailemize verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda kadınlarla birebir görüşmeler de gerçekleştiren Ecem Şahin, "Çukurovalı kadınlarımızla ailelerimizle bu tür buluşmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Seminer sonunda katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.